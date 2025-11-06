Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Лачыне прошла добровольная акция по сдаче крови

    Здоровье
    • 06 ноября, 2025
    • 17:10
    В Лачыне прошла добровольная акция по сдаче крови

    В освобожденном от оккупации Лачыне добровольная акция по сдаче крови.

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Республиканским банком крови совместно с Службой восстановления, строительства и управления Лачынского района.

    Акция направлена на оказание помощи больным гемофилией и талассемией, нуждающимся в донорской крови.

    Перед сдачей крови врачи специальной медицинской бригады проверили состояние здоровья доноров, после чего у них была взята кровь для нужд пациентов.

