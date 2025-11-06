В Лачыне прошла добровольная акция по сдаче крови
- 06 ноября, 2025
- 17:10
В освобожденном от оккупации Лачыне добровольная акция по сдаче крови.
Как сообщает Report, мероприятие было организовано Республиканским банком крови совместно с Службой восстановления, строительства и управления Лачынского района.
Акция направлена на оказание помощи больным гемофилией и талассемией, нуждающимся в донорской крови.
Перед сдачей крови врачи специальной медицинской бригады проверили состояние здоровья доноров, после чего у них была взята кровь для нужд пациентов.
