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В Косово выявили первый случай оспы обезьян

В Косово выявили первый случай оспы обезьян В Косово выявлен первый случай оспы обезьян.
Здоровье
28 декабря 2024 г. 09:22
В Косово выявили первый случай оспы обезьян

В Косово выявлен первый случай оспы обезьян.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения Косово, заболевание обнаружили у 30-летнего мужчины, недавно вернувшегося из Западной Африки.

Какую именно страну посещал гражданин Косово, не уточняется. По возвращении домой у мужчины появились жар, озноб и поражения кожи на лице и руках. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное.

Специалисты установили всех людей, с которыми контактировал пациент, и предоставили рекомендации по профилактике и контролю инфекции.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir ölkədə meymunçiçəyinə yoluxma aşkarlanıb

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