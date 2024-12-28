В Косово выявили первый случай оспы обезьян

В Косово выявлен первый случай оспы обезьян.

В Косово выявлен первый случай оспы обезьян.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения Косово, заболевание обнаружили у 30-летнего мужчины, недавно вернувшегося из Западной Африки.

Какую именно страну посещал гражданин Косово, не уточняется. По возвращении домой у мужчины появились жар, озноб и поражения кожи на лице и руках. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное.

Специалисты установили всех людей, с которыми контактировал пациент, и предоставили рекомендации по профилактике и контролю инфекции.