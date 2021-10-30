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В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания COVID-19

В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 В королевстве Тонга - тихоокеанском островном государстве в Полинезии зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом.
Здоровье
30 октября 2021 г. 21:13
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания COVID-19

В королевстве Тонга - тихоокеанском островном государстве в Полинезии зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

Инфекция была выявлена у ранее вакцинированного человека, прибывшего на самолете из Новой Зеландии.

По данным властей, около 30% населения островного государства, составляющего 105,6 тыс. человек, на данный момент уже прошло вакцинацию.

После появления информации о первом случае COVID-19 на Тонга тысячи местных жителей ринулись в медицинские центры для прививки.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın bu ada dövlətində koronavirusa ilk yoluxma qeydə alınıb

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