В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания COVID-19

В королевстве Тонга - тихоокеанском островном государстве в Полинезии зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом.

В королевстве Тонга - тихоокеанском островном государстве в Полинезии зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC .

Инфекция была выявлена у ранее вакцинированного человека, прибывшего на самолете из Новой Зеландии.

По данным властей, около 30% населения островного государства, составляющего 105,6 тыс. человек, на данный момент уже прошло вакцинацию.

После появления информации о первом случае COVID-19 на Тонга тысячи местных жителей ринулись в медицинские центры для прививки.