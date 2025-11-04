В КНР офтальмологи впервые в мире провели операцию на расстоянии более 4 200 км

Китайские офтальмологи при помощи хирургического робота впервые в мире провели операцию по субретинальной инъекции для пациента, находящегося от них на расстоянии 4 200 км.

Как передает Report, об этом сообщили в Университете Сунь Ятсена.

Врачи из Гуанчжоу помогли больному из Урумчи, управляя роботизированной рукой с помощью связи 5G.

"Эта операция знаменует собой важный шаг к практическому применению дистанционной высокоточной офтальмологической хирургии в Китае", - заявил представитель офтальмологического центра "Чжуншань" при Университете Сунь Ятсена Линь Хаотянь.

Робот ввел пациенту из Урумчи микроиглу в глаз, а специалисты в Гуанчжоу, дистанционно управляя ее движением, довели микроиглу на заданную глубину и ввели лекарство. Вся операция заняла менее семи минут.