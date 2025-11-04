Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В КНР офтальмологи впервые в мире провели операцию на расстоянии более 4 200 км

    Здоровье
    • 04 ноября, 2025
    • 08:08
    В КНР офтальмологи впервые в мире провели операцию на расстоянии более 4 200 км

    Китайские офтальмологи при помощи хирургического робота впервые в мире провели операцию по субретинальной инъекции для пациента, находящегося от них на расстоянии 4 200 км.

    Как передает Report, об этом сообщили в Университете Сунь Ятсена.

    Врачи из Гуанчжоу помогли больному из Урумчи, управляя роботизированной рукой с помощью связи 5G.

    "Эта операция знаменует собой важный шаг к практическому применению дистанционной высокоточной офтальмологической хирургии в Китае", - заявил представитель офтальмологического центра "Чжуншань" при Университете Сунь Ятсена Линь Хаотянь.

    Робот ввел пациенту из Урумчи микроиглу в глаз, а специалисты в Гуанчжоу, дистанционно управляя ее движением, довели микроиглу на заданную глубину и ввели лекарство. Вся операция заняла менее семи минут.

    КНР роботизированная хирургия
    Çində oftalmoloqlar dünyada ilk dəfə 4200 km-dən çox məsafədə olan xəstəni əməliyyat ediblər

    Последние новости

    08:22

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    В КНР офтальмологи впервые в мире провели операцию на расстоянии более 4 200 км

    Здоровье
    07:50

    Си Цзиньпин пошутил о шпионаже во время встречи с президентом Южной Кореи

    Это интересно
    07:23

    Губернатор Нью-Джерси мобилизовал Нацгвардию для обеспечения жителей продпомощью

    Другие страны
    06:51

    В США могут полностью закрыть воздушное пространство

    Другие страны
    06:19

    КНДР запустила около 10 ракет во время визита главы Пентагона на границу

    Другие страны
    05:57

    СМИ: США предложили в СБ ООН разместить в Газе международные силы

    Другие страны
    05:25

    СМИ: В Антарктике рекордными темпами тает ледник Гектория

    Наука и образование
    04:43

    В Британии установлен рекорд по числу запросов на убежище за год

    Другие страны
    Лента новостей