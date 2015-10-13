​В клинике АМУ проведены еще две операции по трансплантации почек

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) проведены еще две операции по трансплантации почек.

Как сообщили Report в АМУ, на операциях, проведенных с участием турецких специалистов, также присутствовал профессор Университета Билим Стамбульской больницы "Florans Nightengale" Барыш Акил.

Выразив удовлетворение сотрудничеством с АМУ, Барыш Акил заявил о развитии операций по трансплантации почек в АМУ.

Как заявил директор Учебно-хирургической клиники АМУ, заведующий первой кафедрой хирургических заболеваний Нуру Байрамов, со дня создания клиники это уже вторая и третья операции по пересадке почек: "Первая операция была проведена этой же бригадой врачей в августе 2015 года. На этот раз мы провели две операции".

Отметим, что в настоящее время состояние обоих больных нормальное.