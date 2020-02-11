В карантине остаются 12 прибывших из очага коронавируса

В настоящее время в инфекционном отделении Клинического медцентра №1 содержится один человек.

Как передает Report, об этом сообщается в совместной информации Минздрава Азербайджана и Госагентства по обязательному медстрахованию.

Он является гражданином Азербайджана, нет серьезных проблем со здоровьем. Наблюдения врачей продолжаются: "Мы еще раз отмечаем, что он находился в одном из городов Китая, где коронавирус не зарегистрирован. Он не контактировал с больными.

12 прибывших из очага распространения болезни содержатся в специально отведенном медучреждении. Как сообщили Минздраву в данном медучреждении, карантинный период шести человек, выехавших из китайского города Ухань 29 января, завершится 12 февраля. В их клиническом состоянии не обнаружено никаких проблем. Врачебные наблюдения продолжаются. Завтра эти люди должны быть отпущены домой. Карантинный период остальных шестерых, находящихся в карантине, завершится 14 февраля, также не было обнаружено никаких проблем со здоровьем. В конце карантинного периода они также будут отпущены домой".