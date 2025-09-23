Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоны

    • 23 сентября, 2025
    • 11:48
    В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах начались процедуры создания зон, свободных от болезней животных.

    Как сообщает Report, об этом заявила зампредседателя Агентства пищевой безопасности (АПБА) Закия Мустафаева на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    По ее словам, в рамках процедур ведется массовая вакцинация животных. Признание подобного статуса устранит все препятствия для экспорта местной продукции животноводства и обеспечит свободный транзит иностранных товаров через территорию страны.

