В каких регионах Азербайджана наиболее распространен коронавирус?

В Азербайджане процентный показатель случаев заражения коронавирусом по Баку составляет 45.3%, по Гяндже-Газаху - 14.1%, по Лянкярану - 10%".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, эти территории объявлены оранжевой зоной и там местными жителями не соблюдаются правила карантина: "По Баку наибольшее количество инфицированных отмечено по Ясамальскому и Сабунчинскому районам. В указанных районах инфицированные заразили многих людей, что и стало причиной возникновения новых очагов".

"В период с 27 апреля по 3 мая в стране было зарегистрировано 287 инфицированных, 302 выздоровевших и 4 летальных исхода. Вирус в основном был диагностирован среди людей в возрасте 50-59 лет", - подчеркнул он.