    В Индии от редкой амебной инфекции скончались 19 человек

    Здоровье
    • 17 сентября, 2025
    • 18:23
    В Индии от редкой амебной инфекции скончались 19 человек

    В индийском штате Керала зафиксирован 61 случай первичного амебного менингоэнцефалита (PAM) - редкой и крайне опасной инфекции мозга, вызываемой "амебой-едоком мозга", 19 человек скончались.

    Как передает Report со ссылкой на NDTV, об этом сообщает министерство здравоохранения Индии.

    По словам ведомства, инфекции ранее фиксировались в отдельных округах, таких как Кожикоде и Малаппурам, а теперь появляются по всему штату, что осложняет эпидемиологическое расследование.

    Жертвами инфекции стали граждане в возрасте от трех месяцев до 91 года.

    Hindistanda nadir amöb infeksiyasından 19 nəfər vəfat edib
    'Brain-eating amoeba' kills 19 in India's Kerala

