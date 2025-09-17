В Индии от редкой амебной инфекции скончались 19 человек

В индийском штате Керала зафиксирован 61 случай первичного амебного менингоэнцефалита (PAM) - редкой и крайне опасной инфекции мозга, вызываемой "амебой-едоком мозга", 19 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на NDTV, об этом сообщает министерство здравоохранения Индии.

По словам ведомства, инфекции ранее фиксировались в отдельных округах, таких как Кожикоде и Малаппурам, а теперь появляются по всему штату, что осложняет эпидемиологическое расследование.

Жертвами инфекции стали граждане в возрасте от трех месяцев до 91 года.