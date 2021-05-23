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В Индии около 9 тыс. человек заразились "черной плесенью"

В Индии около 9 тыс. человек заразились "черной плесенью" Штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали более 2 тыс. заразившихся мукормикозом ("черной плесенью") - опасным грибковым заболеванием, которое может привести к летальному исходу.
Здоровье
23 мая 2021 г. 14:21
В Индии около 9 тыс. человек заразились черной плесенью

Штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали более 2 тыс. заразившихся мукормикозом ("черной плесенью") - опасным грибковым заболеванием, которое может привести к летальному исходу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал News-18 со ссылкой на представителей местных властей.

По этой информации, в Гуджарате выявлен 2 281 пациент с мукормикозом, в Махараштре - ровно 2 тыс.

Глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда на своей странице в Twitter написал, что общее число заразившихся этой инфекцией в стране оценивается в 8 848 человек. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.

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Версия на английском языке Almost 9,000 Indians infected with black fungus

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