В Индии около 9 тыс. человек заразились "черной плесенью"

Штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали более 2 тыс. заразившихся мукормикозом ("черной плесенью") - опасным грибковым заболеванием, которое может привести к летальному исходу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал News-18 со ссылкой на представителей местных властей.

По этой информации, в Гуджарате выявлен 2 281 пациент с мукормикозом, в Махараштре - ровно 2 тыс.

Глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда на своей странице в Twitter написал, что общее число заразившихся этой инфекцией в стране оценивается в 8 848 человек. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.