В импортированных из России луковых кольцах обнаружены опасные бактерии

В импортированных из России луковых кольцах обнаружены опасные бактерии

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило патогенные бактерии в партии луковых колец, импортированных из России.

Как сообщили Report в АПБА, зараженная продукция весом 639 кг была произведена предприятием "Мираторг-Запад" и ввезена в страну компанией "Миртoрг".

Опасные микроорганизмы были обнаружены в результате лабораторных исследований образцов продукции, отобранных в рамках планового контроля импортируемых пищевых товаров.

В соответствии с действующим законодательством Азербайджана в области обеспечения продовольственной безопасности, было принято решение об уничтожении всей партии зараженной продукции.