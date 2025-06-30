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В импортированных из России луковых кольцах обнаружены опасные бактерии

В импортированных из России луковых кольцах обнаружены опасные бактерии В импортированных из России луковых кольцах обнаружены опасные бактерии
Здоровье
30 июня 2025 г. 17:41
В импортированных из России луковых кольцах обнаружены опасные бактерии

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило патогенные бактерии в партии луковых колец, импортированных из России.

Как сообщили Report в АПБА, зараженная продукция весом 639 кг была произведена предприятием "Мираторг-Запад" и ввезена в страну компанией "Миртoрг".

Опасные микроорганизмы были обнаружены в результате лабораторных исследований образцов продукции, отобранных в рамках планового контроля импортируемых пищевых товаров.

В соответствии с действующим законодательством Азербайджана в области обеспечения продовольственной безопасности, было принято решение об уничтожении всей партии зараженной продукции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyadan Azərbaycana gətirilən soğan halqasında bakteriya aşkarlanıb

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