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В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен вредитель

В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен вредитель В импортируемом из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен карантинный вредный организм.
Здоровье
26 января 2023 г. 16:19
В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен вредитель

В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен карантинный вредный организм.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В результате лабораторных исследований образцов картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Юсибовой Солмаз Гумбат гызы, в партии продукта был обнаружен карантинный вредитель - бурая гниль картофеля (фитопатогенные бактерии: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al).

В соответствии с законодательством, зараженная партия картофеля весом 71 100 кг была уничтожена на полигоне по обезвреживанию отходов.

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Версия на азербайджанском языке İrandan gətirilən 71 ton kartofda zərərli orqanizm aşkarlanıb

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