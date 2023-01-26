В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен вредитель

В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен карантинный вредный организм.
Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
В результате лабораторных исследований образцов картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Юсибовой Солмаз Гумбат гызы, в партии продукта был обнаружен карантинный вредитель - бурая гниль картофеля (фитопатогенные бактерии: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al).
В соответствии с законодательством, зараженная партия картофеля весом 71 100 кг была уничтожена на полигоне по обезвреживанию отходов.