В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен вредитель

В импортируемом из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен карантинный вредный организм.

В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружен карантинный вредный организм.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В результате лабораторных исследований образцов картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Юсибовой Солмаз Гумбат гызы, в партии продукта был обнаружен карантинный вредитель - бурая гниль картофеля (фитопатогенные бактерии: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al).

В соответствии с законодательством, зараженная партия картофеля весом 71 100 кг была уничтожена на полигоне по обезвреживанию отходов.