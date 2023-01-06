Во ввозимом в Азербайджан из России и Ирана картофеле обнаружен вредный организм

В картофеле, импортируемом в Азербайджан из России и Ирана обнаружен карантинный вредный организм.
Об этом Report сообщили в Агентстве по безопасности продовольственных продуктов (АБПА).
Было отмечено, что в результате лабораторных исследований образцов, взятых инспекторами агентства из 23 800 кг продовольственного картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Исбендияровым Джабиром Бабулла оглу, и 19 950 кг продовольственного картофеля, импортированного из России ООО “Baku Fruit Delivery”, в партиях продуктов были обнаружены карантинные вредные организмы - бактерии бурой гнили и стеблевой нематоды.
В соответствии с законодательством, зараженные вредителями продукты уничтожены на полигоне по обеззараживанию отходов.