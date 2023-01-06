О нас

Во ввозимом в Азербайджан из России и Ирана картофеле обнаружен вредный организм

Во ввозимом в Азербайджан из России и Ирана картофеле обнаружен вредный организм В картофеле, импортируемом в Азербайджан из России и Ирана обнаружен карантинный вредный организм.
Здоровье
6 января 2023 г. 17:00
Во ввозимом в Азербайджан из России и Ирана картофеле обнаружен вредный организм

В картофеле, импортируемом в Азербайджан из России и Ирана обнаружен карантинный вредный организм.

Об этом Report сообщили в Агентстве по безопасности продовольственных продуктов (АБПА).

Было отмечено, что в результате лабораторных исследований образцов, взятых инспекторами агентства из 23 800 кг продовольственного картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Исбендияровым Джабиром Бабулла оглу, и 19 950 кг продовольственного картофеля, импортированного из России ООО “Baku Fruit Delivery”, в партиях продуктов были обнаружены карантинные вредные организмы - бактерии бурой гнили и стеблевой нематоды.

В соответствии с законодательством, зараженные вредителями продукты уничтожены на полигоне по обеззараживанию отходов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya və İrandan Azərbaycana gətirilən kartofda zərərli orqanizm aşkarlanıb

Другие новости из категории

Минздрав обратился к получившим медобразование за границей
Минздрав обратился к получившим медобразование за границей
6 января 2023 г. 16:59
Датский производитель лекарств: В Азербайджане продают контрафактный препарат Ozempik
ФотоДатский производитель лекарств: В Азербайджане продают контрафактный препарат Ozempik
6 января 2023 г. 16:21
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения свиным гриппом
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения свиным гриппом
6 января 2023 г. 14:48
TƏBİB: Четверо из 180 поступивших с отравлением во время праздников находятся в тяжелом состоянии
TƏBİB: Четверо из 180 поступивших с отравлением во время праздников находятся в тяжелом состоянии
6 января 2023 г. 09:44
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 66 случаев заражения COVID-19
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 66 случаев заражения COVID-19
5 января 2023 г. 19:30
В Азербайджане за сутки вакцинированы 396 человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 396 человек
5 января 2023 г. 19:07
В TƏBİB создан департамент маркетинга и связей с общественностью
В TƏBİB создан департамент маркетинга и связей с общественностью
5 января 2023 г. 16:29
В Азербайджане уничтожено более 45 кг непригодной продукции
В Азербайджане уничтожено более 45 кг непригодной продукции
5 января 2023 г. 15:50
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
5 января 2023 г. 12:58
ВОЗ: Новый штамм COVID может вызвать очередную волну эпидемии
ВОЗ: Новый штамм COVID может вызвать очередную волну эпидемии
5 января 2023 г. 07:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi