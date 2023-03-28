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В импортированном из Ирана перце обнаружен вирус

В импортированном из Ирана перце обнаружен вирус Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает контроль за качеством импортируемой в страну продовольственной продукции.
Здоровье
28 марта 2023 г. 17:22
В импортированном из Ирана перце обнаружен вирус

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает контроль за качеством импортируемой в страну продовольственной продукции.

Как сообщили Report в АПБА, сотрудники Агентства осмотрели партию импортированного из Ирана перца, в который был обнаружен вирус.

Образцы продукции общим весом более пяти тонн, импортированной из Ирана ООО Nur Agro 2021, были представлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В результате исследований в образцах был обнаружен вирус бурой (коричневой) морщинистости.

Непригодный к употреблению перец уничтожен на полигоне по обезвреживанию отходов, принадлежащем ООО "Опасные отходы".

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana gətirilən 5 ton bibər yararsız çıxıb

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