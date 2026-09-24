Си Цзиньпин прибыл в США, Трамп встретил его на авиабазе

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибыл в США с государственным визитом. На военной базе Эндрюс под Вашингтоном у трапа самолета его встретил президент США Дональд Трамп.

Как передает Report, самолет китайского лидера приземлился в 17:39 по местному времени. Перед трапом была расстелена красная ковровая дорожка, вдоль которой выстроились американские военнослужащие в парадной форме. Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и несколько минут побеседовали.

Военный оркестр исполнил гимны Китая и США, после чего был дан артиллерийский салют. Над авиабазой пролетели американские военные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1.

Трамп и первая леди США Мелания Трамп проводили Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань до автомобиля, после чего покинули авиабазу на вертолете.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, на летном поле находились по шесть истребителей F-16 и F-22.

По данным МИД Китая, государственный визит Си Цзиньпина в США продлится с 23 по 25 сентября.

Напомним, Трамп посещал Китай с визитом 13–15 мая.