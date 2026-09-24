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    Си Цзиньпин прибыл в США, Трамп встретил его на авиабазе

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 05:18
    Си Цзиньпин прибыл в США, Трамп встретил его на авиабазе

    Председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибыл в США с государственным визитом. На военной базе Эндрюс под Вашингтоном у трапа самолета его встретил президент США Дональд Трамп.

    Как передает Report, самолет китайского лидера приземлился в 17:39 по местному времени. Перед трапом была расстелена красная ковровая дорожка, вдоль которой выстроились американские военнослужащие в парадной форме. Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и несколько минут побеседовали.

    Военный оркестр исполнил гимны Китая и США, после чего был дан артиллерийский салют. Над авиабазой пролетели американские военные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1.

    Трамп и первая леди США Мелания Трамп проводили Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань до автомобиля, после чего покинули авиабазу на вертолете.

    Как сообщил пресс-пул Белого дома, на летном поле находились по шесть истребителей F-16 и F-22.

    По данным МИД Китая, государственный визит Си Цзиньпина в США продлится с 23 по 25 сентября.

    Напомним, Трамп посещал Китай с визитом 13–15 мая.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США)
    Si Cinpin ABŞ-yə səfərə gəlib, Tramp onu hərbi bazada qarşılayıb
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