Трамп: Представители технологических компаний и банков посетят прием в Белом доме
Другие страны
- 24 сентября, 2026
- 04:56
Представители крупных технологических компаний и банков посетят 24 сентября прием в Белом доме по случаю визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.
"Я бы сказал, что там будет весь технологический мир, весь банковский мир. И многие другие", - сказал Трамп.
Он отметил, что на приеме вечером 24 сентября будет "полный зал" гостей.
Трамп также посетовал на то, что строительство нового банкетного зала на территории Белого дома еще не завершено, однако заверил, что работы идут быстрее, чем планировалось.
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