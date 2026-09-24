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    Тайвань впервые показал на стрельбах боевую машину Cheetah

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 07:26
    Тайвань впервые показал на стрельбах боевую машину Cheetah

    Управление вооружений Тайваня впервые продемонстрировало в ходе стрельб бронированную колесную боевую машину Cheetah ("Гепард"), разработанную на острове.

    Как передает Report со ссылкой на Taipei Times, серийное производство машин должно начаться в 2027 году.

    Cheetah - совместная разработка управления вооружений и Чжуншаньского института науки и технологий Тайваня. Машина вооружена 105-мм пушкой и двумя пулеметами.

    В ходе стрельб Cheetah произвела шесть выстрелов осколочно-фугасными снарядами с места и в движении по движущимся и неподвижным целям.

    Прототип машины прошел испытания в 2023 году, после чего в ее конструкцию внесли изменения.

    Всего военные Тайваня заказали 178 таких машин. Их серийное производство будет осуществляться с 2027 по 2033 год. Бюджет программы составляет 57,07 млрд тайваньских долларов (около $1,8 млрд).

    Вооружение и техника Тайвань
    Tayvan ilk dəfə "Cheetah" zirehli döyüş maşınını sınaq atışlarında nümayiş etdirib
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