Тайвань впервые показал на стрельбах боевую машину Cheetah

Управление вооружений Тайваня впервые продемонстрировало в ходе стрельб бронированную колесную боевую машину Cheetah ("Гепард"), разработанную на острове.

Как передает Report со ссылкой на Taipei Times, серийное производство машин должно начаться в 2027 году.

Cheetah - совместная разработка управления вооружений и Чжуншаньского института науки и технологий Тайваня. Машина вооружена 105-мм пушкой и двумя пулеметами.

В ходе стрельб Cheetah произвела шесть выстрелов осколочно-фугасными снарядами с места и в движении по движущимся и неподвижным целям.

Прототип машины прошел испытания в 2023 году, после чего в ее конструкцию внесли изменения.

Всего военные Тайваня заказали 178 таких машин. Их серийное производство будет осуществляться с 2027 по 2033 год. Бюджет программы составляет 57,07 млрд тайваньских долларов (около $1,8 млрд).