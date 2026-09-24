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    Марк Карни: Канада готовилась к возможному вторжению США

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 06:23
    Марк Карни: Канада готовилась к возможному вторжению США

    Власти Канады в течение последнего года готовились к возможности военного вторжения со стороны США, хотя считали такой сценарий крайне маловероятным.

    Как передает Report со ссылкой на The New York Times, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

    "Я думаю, на таких постах люди обязаны оценивать и крайне маловероятные чрезвычайные риски", - сказал Карни, отвечая на вопрос о том, рассматривали ли канадские власти такую возможность на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом.

    "Это просто отслеживание рисков. Это не базовый сценарий, но было бы безответственно не готовиться", - добавил премьер.

    Карни также отметил, что Канада намерена снизить зависимость своих вооруженных сил от американской спутниковой системы связи Starlink.

    "Что касается Starlink, мы, безусловно, будем осуществлять диверсификацию", - подчеркнул он. По его словам, Канада рассчитывает развивать сотрудничество в этой сфере с европейскими странами и Южной Кореей.

    Как отмечает The New York Times, Оттава пересматривает планы по закупке 88 американских истребителей F-35 и допускает возможность приобретения альтернативных самолетов у европейских производителей.

    Карни также заявил, что считает нестабильной ситуацию, при которой мировая финансовая система в значительной степени зависит от доллара США.

    Вместе с тем канадский премьер положительно оценил свои отношения с Трампом.

    "С моей точки зрения, у нас хорошие отношения в том смысле, что мы можем позвонить друг другу и обсудить различные вопросы", - сказал он.

    Марк Карни Канада Соединенные Штаты Америки (США)
    Kanada ABŞ-nin mümkün hərbi müdaxiləsinə hazırlaşıb
    Canada was preparing for possibility of military invasion by US - PM
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