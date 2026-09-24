Марк Карни: Канада готовилась к возможному вторжению США

Власти Канады в течение последнего года готовились к возможности военного вторжения со стороны США, хотя считали такой сценарий крайне маловероятным.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Я думаю, на таких постах люди обязаны оценивать и крайне маловероятные чрезвычайные риски", - сказал Карни, отвечая на вопрос о том, рассматривали ли канадские власти такую возможность на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом.

"Это просто отслеживание рисков. Это не базовый сценарий, но было бы безответственно не готовиться", - добавил премьер.

Карни также отметил, что Канада намерена снизить зависимость своих вооруженных сил от американской спутниковой системы связи Starlink.

"Что касается Starlink, мы, безусловно, будем осуществлять диверсификацию", - подчеркнул он. По его словам, Канада рассчитывает развивать сотрудничество в этой сфере с европейскими странами и Южной Кореей.

Как отмечает The New York Times, Оттава пересматривает планы по закупке 88 американских истребителей F-35 и допускает возможность приобретения альтернативных самолетов у европейских производителей.

Карни также заявил, что считает нестабильной ситуацию, при которой мировая финансовая система в значительной степени зависит от доллара США.

Вместе с тем канадский премьер положительно оценил свои отношения с Трампом.

"С моей точки зрения, у нас хорошие отношения в том смысле, что мы можем позвонить друг другу и обсудить различные вопросы", - сказал он.