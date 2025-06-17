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В импортированной из России куриной коже обнаружены опасные паразиты

В импортированной из России куриной коже обнаружены опасные паразиты В импортированной из России куриной коже обнаружены опасные паразиты
Здоровье
17 июня 2025 г. 16:45
В импортированной из России куриной коже обнаружены опасные паразиты

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило серьезное нарушение санитарных норм в импортированной из России куриной продукции.

Как сообщили Report в АПБА, в партии замороженной куриной кожи весом 1,3 тонны из Российской Федерации лабораторные анализы выявили наличие опасных паразитов.

Продукция, произведенная на предприятии "Куриное царство" (с датами производства и окончания срока годности 30.03.2025 - 26.09.2025), содержала саркоспоридии – паразитические простейшие, способные вызывать саркоцистоз у человека.

В связи с выявленным нарушением АПБА приняло соответствующие меры по изъятию опасной продукции из оборота. Кроме того, в компетентные органы Российской Федерации направлено официальное обращение о приостановке экспорта данной продукции до выяснения причин заражения и устранения нарушений на производстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan idxal olunan dondurulmuş toyuq dərisi məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

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