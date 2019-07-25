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В Худате обнаружен незаконный цех по разделке птицы

В Худате обнаружен незаконный цех по разделке птицы

Агентство продовольственной безопасности провело осмотр в незаконном цеху по разделке птицы в городе Худат (Азербайджан) близ проспекта Г.Алиева. 

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе осмотра было установлено нарушение требований технико-нормативных правовых актов в сфере продовольственной безопасности. 

Как выяснилось, курица разделывается и хранится в антисанитарных условиях. С места были взяты пробы для проведения экспертизы в лаборатории Института продовольственной безопасности.

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