TƏBİB: В Гяндже зараженный коронавирусом отказался от лечения

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) высказалось в связи с распространенным в соцсетях видео.

Как передает Report, в заявлении говорится, что в последние дни распространились утверждения будто житель Гянджи, чей результат теста на коронавирус оказался отрицательным, был вынужденно привлечен к лечению с больными коронавирусом в Геранбойской районной центральной больнице.

"В связи с видеоматериалом, распространенным в соцсетях, сообщаем, что у гражданина 11 и 13 апреля 2020 года были взяты образцы для анализа на коронавирус, результат обоих тестов был положительным. В видеоматериале утверждается, что гражданину посредством СМС было отправлено сообщение о негативном результате теста. Указанный вопрос был незамедлительно изучен TƏBİB и было установлено, что данный гражданин является также сотрудником отдела регистрации Гянджинской городской поликлиники №6.

При взятии анализов несколько человек указали один и тот же контактный телефон, и ответ одного из них был отправлен по СМС. Несмотря на это зараженного неоднократно предупреждали о положительном ответе обоих тестов, ему представлены лабораторные результаты. Однако гражданин отказался от лечения и неоднократно пытался нарушить правила карантина", - сообщили в TƏBİB.