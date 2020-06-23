В Гяндже сдана в эксплуатацию новая больница

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, которое он постоянно уделяет развитию здравоохранения, процесс реконструкции, улучшения и модернизации медицинских учреждений в нашей стране непрерывно продолжается. Масштабы работ по созданию современных медицинских центров в Азербайджане растут с каждым годом.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, недавно в Гяндже открылась новая, отвечающая современным мировым стандартам Психиатрическая больница.

На первом этаже, рассчитанной на 200 коек, пятиэтажной больницы расположены Лаборатория, Стоматологический кабинет, Отдел радиационной диагностики, ЭКГ, Отдел бухгалтерского учёта, Кабинет психолога, Отдел кадров и Комната оператора. Кроме того, на этом же этаже расположена ещё и аптека. Остальные 4 этажа здания отведены непосредственно для пациентов. Обо всем этом сообщила Главный врач психиатрической больницы Эльмира Мирзаева.

"Как известно, развитие и совершенствование сферы здравоохранения в Азербайджане является одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики. И открытие построенной в Гяндже новой, оснащённой современным оборудованием Психиатрической больницы является одним из самых наглядных доказательств этого. Самое главное, что в нашей больнице применяются современные стандарты, установлено абсолютно новое оборудование, работа по снабжению организована на самом высоком уровне. В нашей больнице 4 отделения, 3 из которых предназначены для мужчин и 1 - для женщин. Созданы все необходимые условия для проживания, обследования, лечения и реабилитации пациентов. В отделениях имеются специальные изолированные комнаты для тяжелобольных, на каждом этаже есть отдельные ванные комнаты, столовые и комнаты отдыха. Для максимального комфорта больных и персонала все столовые и комнаты отдыха больницы оснащены современным оборудованием. Кроме того, в расположенном рядом вспомогательном здании функционирует современная кухня и прачечная", - рассказала главврач о новой больнице.

По словам Эльмиры Мирзаевой, в настоящее время в штате Психиатрической больницы состоит 175 человек. Из них 6 врачей, 25 медсестер, 8 административных работников, 27 сельскохозяйственных работников, 4 медсестры и 105 младших медицинских работников.

Как отметил главный врач, в новой больнице особое внимание уделяется чистоте палат и отделений, чёткой организации медицинского обслуживания, питания, прогулок и встреч с родственниками для получающих лечение больных. Эльмира ханум также упомянула о том, что во вверенном ей медицинском учреждении регулярно осуществляется мониторинг со стороны Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен), Национальной превентивной группы (НПГ) в рамках Национального превентивного механизма, а также соответствующих органов ООН.

Далее Эльмира Мирзаева сообщила о применении в новой больнице очень эффективного для реабилитации и интеграции пациентов в общество арт-терапии. По её словам, пациенты занимаются шитьем, музыкой, ткачеством и рисованием в специально отведенных для этого помещениях, и эта деятельность очень способствует их скорейшему выздоровлению.

"Наши пациенты привлекаются к работе в реабилитационных кабинетах, выделенных им в соответствии с их индивидуальными способностями. Таким образом, во дворе здания было отведено особое место для игры в шахматы. Отмечу, что всем посетителям нашей больницы очень нравятся результаты творчества наших пациентов. В будущем мы даже планируем провести выставку этих работ", - рассказала главврач недавно открывшейся в Гяндже Психиатрической больницы Эльмира Мирзаева.