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    В Гвинее похищены образцы крови зараженных Эболой пациентов

    Кража совершена в момент транспортировки образцов крови

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили пробы крови предполагаемых носителей вируса Эбола в Гвинее, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Кража совершена в момент транспортировки образцов крови из префектуры Канкан в лабораторию, расположенную в городе Гекеду на юге страны. Похитители остановили машину, забрали образцы и скрылись с места происшествия.

    "Мы не понимаем, зачем они похитили пробы крови. Возможно, они подумали, что внутри колб были спрятаны деньги", - отметили в Красном Кресте в Гвинее.

    В организации также заверили, что в ближайшем будущем охрана проб крови во время транспортировки будет усилена.

    По последним данным, от вируса Эбола скончались более 5,4 тыс. человек. В наибольшей степени Эбола затронула Нигерию, Сьерра-Леоне, Гвинею и Либерию.

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