В Гвинее похищены образцы крови зараженных Эболой пациентов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили пробы крови предполагаемых носителей вируса Эбола в Гвинее, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Кража совершена в момент транспортировки образцов крови из префектуры Канкан в лабораторию, расположенную в городе Гекеду на юге страны. Похитители остановили машину, забрали образцы и скрылись с места происшествия.

"Мы не понимаем, зачем они похитили пробы крови. Возможно, они подумали, что внутри колб были спрятаны деньги", - отметили в Красном Кресте в Гвинее.

В организации также заверили, что в ближайшем будущем охрана проб крови во время транспортировки будет усилена.

По последним данным, от вируса Эбола скончались более 5,4 тыс. человек. В наибольшей степени Эбола затронула Нигерию, Сьерра-Леоне, Гвинею и Либерию.