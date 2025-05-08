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В Губе женщина через 12 лет бесплодия родила тройню

В Губе женщина через 12 лет бесплодия родила тройню В Губинском региональном перинатальном центре при Центральной районной больнице Губы на свет появились тройняшки у женщины с осложненной беременностью.
Здоровье
8 мая 2025 г. 11:50
В Губе женщина через 12 лет бесплодия родила тройню

В Губинском региональном перинатальном центре при Центральной районной больнице Губы на свет появились тройняшки у женщины с осложненной беременностью.

Как сообщает Report, благодаря интенсивным лечебным мероприятиям, предпринятым врачами, угрозы жизни матери и новорожденных удалось избежать.

Жительница Губинского района 1996 года рождения, которая забеременела впервые спустя 12 лет, была госпитализирована 22 апреля 2025 года на 35–36-й неделе беременности. В ходе кесарева сечения у пациентки родились три мальчика.

При рождении состояние новорожденных оценивалось как критическое. Вес младенцев составил 2 кг, 2 кг и 1,8 кг. Все трое были помещены в кювез.

В течение 14 дней дети находились на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. После необходимого курса обследований и терапии состояние тройняшек и матери было признано стабильным, и накануне вся семья была выписана домой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada 12 il övladı olmayan qadın üçəm dünyaya gətirib

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