В Германии еще 4 азербайджанца заразились коронавирусом

Тест на коронавирус (COVID-19) 4 размещенных в германском общежитии для беженцев граждан Азербайджана дал положительный результат.

Как стало известно европейскому бюро Report, в общежитии с примерно 500 соискателями убежища, расположенном в регионе Санкт-Агустин города Бонн в земле Северный Рейн - Вестфалия, были получены ответы теста на коронавирус.

Стало известно, что позитивным оказался результат теста 116 человек. Один из размещенных в данном общежитии наших соотечественников сообщил Report, что среди зараженных коронавирусом и четверо граждан Азербайджана:

"Все равно этот хайм (общежитие по-немецки) наподобие тюрьмы. Невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие меры изоляции. Врачи у всех берут тесты на коронавирус в медцентре хайма. Сегодня охранники общежития в конвертах передали результаты анализа тем, у кого выявлен коронавирус. Потом перед общежитием появилось 5-6 машин скорой помощи. Более тяжелых больных отвезли в больницы в городах Бонн или Кёльн. Остальных собрали в одном корпусе хайма. Их там будут содержать под особым контролем. К сожалению, среди заразившихся коронавирусом и четверо азербайджанцев. У двоих из них одинаковая фамилия. Нам не удалось узнать их родственную связь, так как личная информация о больных не разглашается".

Спикер содержащего общежитие ORS Deutschland GmbH Люц Хайн сказал, что вирус распространился от одного человека:

"Мы подготовили и раздали брошюры в связи с защитой от вируса и соблюдением правил гигиены. В то же время подготовили видеоролик на 11 языках и показали постояльцам общежития. Однако учитывая, что это не тюрьма невозможно содержать людей под запретами. Все должны быть ответственными".

Из расследующего в Германии инфекционные заболевания Института Роберта Коха сообщили, что сейчас в стране имеется 12 200 активных носителей коронавируса.