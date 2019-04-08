В Гахе и Загатале обнаружено непригодное для употребления мясо

Сотрудниками Агентства продбезопасности Азербайджана и Главного управления общественной безопасности МВД в Гахе и Загатале обнаружены непригодные для употребления туши животных.

Как сообщили Report в АПБА, на приусадебном участке жителя села Гюллюк Гахского района Давудова Фарруха Гурбан оглу обнаружены предназначенные для продажи непригодные к употреблению туши животных общим весом 104 кг.

При проверке мяса органолептическим методом были выявлены темные пятна, патологические изменения внутренних органов, что делает мясо непригодным для употребления.

Во время мониторинга в ОАО "Загатальский районный базар 2" у мясника Гурбанова Эльвина Эйваз оглу были обнаружены 84 кг мяса, выставленные на продажу без ветеринарных документов и экспертного мнения. Органолептический метод выявил на мясе темные пятна, патологические изменения слизистых и внутренних органов.

По обоим фактам ведется расследование. АПБА просит граждан при подобных случаях обращаться в "Кол-центр" 1003 Агентства.