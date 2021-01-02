В Финляндии выявили первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря минувшего года рекомендовало использование на рынке Евросоюза вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech

Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря минувшего года рекомендовало использование на рынке Евросоюза вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.

Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

"Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину - ред.), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - заявила Кауконен.

Согласно YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.