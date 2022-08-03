О нас

В Европе выявили почти 16 тыс. случаев оспы обезьян

В Европе выявили почти 16 тыс. случаев оспы обезьян 15 926 случаев оспы обезьян выявлено в 38 странах и районах Европейского региона.
Здоровье
3 августа 2022 г. 21:10
В Европе выявили почти 16 тыс. случаев оспы обезьян

15 926 случаев оспы обезьян выявлено в 38 странах и районах Европейского региона.

Как передает Report, об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По состоянию на 2 августа 2022 года через Европейскую систему надзора TESSy было сообщено о 15 624 случаях из 32 европейских стран, в том числе о двух летальных исходах. "Из 15 624 случаев, зарегистрированных в TESSy, 15 524 случая были подтверждены лабораторно, - отмечено в сообщении. - Самая ранняя дата появления симптомов была зарегистрирована 11 марта 2022 года".

Большинство случаев заражения были у людей в возрасте от 31 до 40 лет (41%) и у мужчин (99,1%). Часто у инфицированных проявлялась сыпь (94,8%) и системные симптомы, такие как лихорадка, утомляемость, мышечная боль, озноб или головная боль (65%). Госпитализировано 399 человек (5,6%), из них 150 нуждались в стационарной помощи.

Три пациента попали в отделения интенсивной терапии, двое из них умерли. В 41 случае заражения речь шла о медицинских работниках, однако сообщений о связи инфицирования с профессиональной деятельностью не поступало.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi