В этом году в Шуше и Агдаме впервые пройдут акции по сдаче крови

В этом году в Шуше и Агдаме впервые пройдут акции по сдаче крови

Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа 5 июля организует акции по сдаче крови по случаю десятого дня месяца Мухаррам - Ашура.

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Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа 5 июля организует акции по сдаче крови по случаю десятого дня месяца Мухаррам - Ашура. Как сообщает Report, об этом заявила врач Республиканского банка крови Гюнель Алиева. Она отметила, что акция будет организована в 38 пунктах в 30 городах и регионах Азербайджана. "В этом году впервые акция по сдаче крови пройдет на освобожденных территориях - в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше и мечети Джума в Агдаме. Подготовка уже близится к завершению. Среди пунктов сдачи крови - 23 мечети и святилища, а также 15 медицинских учреждений", - добавила Г.Алиева. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram