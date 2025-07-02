В этом году в Шуше и Агдаме впервые пройдут акции по сдаче крови 

Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа 5 июля организует акции по сдаче крови по случаю десятого дня месяца Мухаррам - Ашура.
Как сообщает Report, об этом заявила врач Республиканского банка крови Гюнель Алиева.
Она отметила, что акция будет организована в 38 пунктах в 30 городах и регионах Азербайджана.
"В этом году впервые акция по сдаче крови пройдет на освобожденных территориях - в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше и мечети Джума в Агдаме. Подготовка уже близится к завершению. Среди пунктов сдачи крови - 23 мечети и святилища, а также 15 медицинских учреждений", - добавила Г.Алиева.