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В этом году в Шуше и Агдаме впервые пройдут акции по сдаче крови 

В этом году в Шуше и Агдаме впервые пройдут акции по сдаче крови  Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа 5 июля организует акции по сдаче крови по случаю десятого дня месяца Мухаррам - Ашура.
Здоровье
2 июля 2025 г. 15:46
В этом году в Шуше и Агдаме впервые пройдут акции по сдаче крови 

Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа 5 июля организует акции по сдаче крови по случаю десятого дня месяца Мухаррам - Ашура.

Как сообщает Report, об этом заявила врач Республиканского банка крови Гюнель Алиева.

Она отметила, что акция будет организована в 38 пунктах в 30 городах и регионах Азербайджана.

"В этом году впервые акция по сдаче крови пройдет на освобожденных территориях - в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше и мечети Джума в Агдаме. Подготовка уже близится к завершению. Среди пунктов сдачи крови - 23 мечети и святилища, а также 15 медицинских учреждений", - добавила Г.Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ilk dəfə Şuşa və Ağdamda qanvermə aksiyası keçiriləcək

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