В этом году в Гобустанской центральной районной больнице откроются новые центры

В этом году в Гобустанской центральной районной больнице (ЦРБ) откроются региональные травматологические, офтальмологические и ЛОР-центры.

В этом году в Гобустанской центральной районной больнице (ЦРБ) откроются региональные травматологические, офтальмологические и ЛОР-центры.

Как сообщает Report, об этом в ходе медиатура в больницу заявила директор Гобустанской ЦРБ Гюнай Мурадова.

По ее словам, увеличение количества операций в 2025 году, открытие региональных травматологических, офтальмологических и ЛОР-центров, перевод физиотерапевтического отделения в формат стационарного обслуживания входят в число основных задач больницы.

"За первые пять месяцев текущего года в Гобустанской ЦРБ проведено 155 операций, 12 родов, 22 900 рентгенологических и 65 800 лабораторных услуг", - отметила Мурадова.

Директор добавила, что в 2023 году в больницу поступило 75 600 обращений по амбулаторным, 790 - по стационарным услугам и 10 200 - по услугам скорой медицинской помощи, а за 2024 год и первые 5 месяцев 2025 года - 136 400 обращений по амбулаторным, 12 600 - по стационарным услугам и 16 400 - по услугам скорой медицинской помощи.