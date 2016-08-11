В этом году в Азербайджане три человека скончались от бешенства

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За полгода в Азербайджане 8 тысяч человек были укушены различными животными.

Об этом Report сообщила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и особо опасных заболеваний Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Рита Исмаилова.

Из них 90% составляют собаки, 1-2% - кошки, а остальные - другие звери.

Согласно статистике укусов животными по городу Баку, в январе-июне в столице зарегистрировано 2 900 случаев укуса.

Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число укусов животными выросло на 5%.

Р.Исмаилова сообщила, что за этот период в результате укуса собаками были зафиксированы случаи бешенства, по этой причине скончались 3 человека. Двое из них не обращались к врачу и не проходили курс лечения.

Заведующая отделом обратилась к гражданам и заявила, что при укусе животными следует в тот же день обратиться к врачу: "Если обращение будет поздним, тогда уколы не помогут. То есть, во время укуса назначается лечение по схеме, и в тот же день следует сделать укол. Если эта схема будет нарушена, люди несвоевременно обратятся к врачу или не обратятся вовсе, то это заболевание в 100% случаев приведет к смерти".