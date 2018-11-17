В этом году в Азербайджане родились 1962 близнеца, 84 тройняшек

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Районными и городскими отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана в январе-сентябре текущего года в стране было зарегистрировано 103 371 новорожденных младенцев.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.
Этот показатель на каждые 1000 человек составил 14,1. Из новорожденных 1962 близнеца, 84 тройняшек.
Aynur OsmanqızıАвтор новости