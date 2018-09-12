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    В этом году в Азербайджане родились 1458 близнецов и 57 тройняшек

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года городскими и районными отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 78 673 новорожденных, таким образом, в среднем ежедневно на свет рождался примерно 371 новорожденный.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.

    Этот показатель составляет составляет 13,8 на каждые 1000 человек. Девочки составили 47%, мальчики – 53% новорожденных. Среди новорожденных 1458 близнецов и 57 тройняшек.

    В настоящее время в стране на каждую способную к деторождению женщину приходится 1,9 ребенок в течение всей жизни, чем обеспечивается репродуктивность населения. 

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