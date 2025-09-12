В этом году в Азербайджане родились 1 854 двойняшки и 72 тройняшки
- 12 сентября, 2025
- 11:10
В январе-июле текущего года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 54 898 новорожденных.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на каждые 1 000 человек населения снизился с 9,8 до 9,2 .
Среди рожденных удельный вес мальчиков составил 53,2%, а удельный вес девочек – 46,8%.
Из родившихся детей 1 854 были двойняшками и 72 – тройняшками.
