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В ЕС разрешили использование вакцины от оспы обезьян Bavarian Nordic

В ЕС разрешили использование вакцины от оспы обезьян Bavarian Nordic Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic получила одобрение ЕС на вакцину Imvanex как препарата против оспы обезьян.
Здоровье
25 июля 2022 г. 11:19
В ЕС разрешили использование вакцины от оспы обезьян Bavarian Nordic

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic получила одобрение ЕС на вакцину Imvanex как препарата против оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания объявила сегодня о том, что Европейская комиссия продлила регистрационное удостоверение на вакцину против оспы Imvanex компании, включив в нее защиту от оспы обезьян и заболеваний, вызываемых вирусом коровьей оспы. "Одобрение, полученное после положительного заключения Комитета по лекарственным средствам для человека от 22 июля 2022 года, действительно во всех государствах - членах Европейского союза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии", - отмечено в сообщении.

Ранее Imvanex была одобрена против оспы обезьян только в США и Канаде. Несмотря на отсутствие официального решения, Bavarian Nordic постоянно сообщала инвесторам, что заключила новые соглашения с неназванными странами на поставку вакцин против оспы. С начала мая цена акций компании непрерывно росла.

Компания называет вакцину единственным в мире средством против оспы обезьян. По мнению руководства, производственные возможности Bavarian Nordic позволяют обеспечить Imvanex весь мир, поскольку, в отличие от COVID-19, столь массовой вакцинации в случае с этой инфекцией не потребуется.

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