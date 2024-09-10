В двух штатах США введен комендантский час из-за смертельно опасного вируса

В США жителей двух штатов призвали не покидать дома по вечерам из-за распространения восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ).

В США жителей двух штатов призвали не покидать дома по вечерам из-за распространения восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ).

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Согласно информации, в Вермонте и Массачусетсе начали отменять вечерние массовые мероприятия из-за риска заражения людей смертельно опасной болезнью, которую переносят комары.

Уточняется, что в организме человека опасный вирус может вызвать отек мозга, жар, острую суставную и головную боли, тремор и паралич, которые могут привести к летальному исходу.

Местный департамент здравоохранения рекомендовал жителям штата не выходить на улицу с шести вечера до шести утра в период повышенной активности комаров.