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В двух штатах США введен комендантский час из-за смертельно опасного вируса

В двух штатах США введен комендантский час из-за смертельно опасного вируса В США жителей двух штатов призвали не покидать дома по вечерам из-за распространения восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ).
Здоровье
10 сентября 2024 г. 23:13
В двух штатах США введен комендантский час из-за смертельно опасного вируса

В США жителей двух штатов призвали не покидать дома по вечерам из-за распространения восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ).

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Согласно информации, в Вермонте и Массачусетсе начали отменять вечерние массовые мероприятия из-за риска заражения людей смертельно опасной болезнью, которую переносят комары.

Уточняется, что в организме человека опасный вирус может вызвать отек мозга, жар, острую суставную и головную боли, тремор и паралич, которые могут привести к летальному исходу.

Местный департамент здравоохранения рекомендовал жителям штата не выходить на улицу с шести вечера до шести утра в период повышенной активности комаров.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin iki ştatında ölümcül virus səbəbindən komendant saatı tətbiq edilib

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