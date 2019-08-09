В дни праздника Гурбан лаборатории АПБА будут работать бесплатно

"В дни праздника Гурбан ветеринарно-санитарная экспертиза крупного и мелкого рогатого скота будет осуществляться бесплатно".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала заведующая сектором связей с общественностью Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Айсель Фарзиева.

"В дни праздника Гурбан лаборатории АПБА на территории республики будут оказывать бесплатные услуги.

В праздничные дни государственная пошлина за лабораторное обследование животных применяться не будет. Накануне праздника в постоянных пунктах забоя животных и установленных с этой целью палатках ветеринарно-санитарная экспертиза и обследования животных ветеринарами будут проводиться бесплатно".

Следует отметить, что в обычные дни стоимость лабораторного анализа крупного рогатого скота составляет 5 манатов, а мелкого рогатого скота 4 маната.