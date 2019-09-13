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АПБА: В детсадах Азербайджана не соблюдаются условия хранения продуктов питания

В детсадах Азербайджана не соблюдаются условия хранения продуктов

"Один из основных недочетов, выявленных в ходе мониторингов в детсадах, связан с неосведомленностью работников о требованиях нормативно-технических документов, связанных с продовольственной безопасностью". 

Как сообщает Report, об этом заявил начальник бакинского регионального отдела Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Акпер Алиев

По его словам, работники дошкольных учреждений не знают об условиях хранения скоропортящихся продуктов: "Они не знают правил заготовки, хранения товара. Основные недочеты связаны с использованием продуктов, не соблюдая режима хранения. Сотрудники регионального отдела АПБА разъясняют работникам указанных учреждений требования нормативно технических документов. После сбора всех документов общественность будет проинформирована о результатах". 

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