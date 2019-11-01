В Билясуварскую центральную районную больницу назначен новый главврач.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, Хошбехт Агаева назначена главврачом Билясуварской центральной районной больницы. До этого она работала терапевтом в указанном медицинском учреждении.

Отметим, что предыдущий главврач Билясуварской центральной районной больницы Низами Мехтизаде 17 октября был освобожден от должности и назначен главврачом Бардинской центральной районной больницы.