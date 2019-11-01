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В Билясуварскую центральную районную больницу назначен новый главврач

В Билясуварскую центральную районную больницу назначен новый главврач

В Билясуварскую центральную районную больницу назначен новый главврач.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ. 

Согласно приказу, Хошбехт Агаева назначена главврачом Билясуварской центральной районной больницы. До этого она работала терапевтом в указанном медицинском учреждении. 

Отметим, что предыдущий главврач Билясуварской центральной районной больницы Низами Мехтизаде 17 октября был освобожден от должности и назначен главврачом Бардинской центральной районной больницы. 

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