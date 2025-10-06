Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Балакяне и Загатале начаты работы по дезинфекции против коричневого клопа

    Здоровье
    • 06 октября, 2025
    • 15:09
    В Балакяне и Загатале начаты работы по дезинфекции против коричневого клопа

    В ряде сел Балакянского и Загатальского районов в нежилых и административных зданиях начаты дезинфекционные работы против мраморного коричневого клопа.

    Об этом сообщили северо-западному бюро Report в Центре защиты растений и фумигации (обеззараживания).

    Отмечается, что сотрудники Балакянского регионального и Республиканского центра защиты растений в настоящее время находятся на территории.

    Отметим, что с конца сентября этого года поиск мраморным коричневым клопом мест для зимовки привел к его массовой миграции с территории Грузии на территорию Азербайджана.

    дезинфекция Загатала Балакян сельское хозяйство
    Видео
    Balakən və Zaqatalada evləri kütləvi basan zərərvericilərə qarşı dezinfeksiya işlərinə başlanılıb - RƏSMİ

