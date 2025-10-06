В Балакяне и Загатале начаты работы по дезинфекции против коричневого клопа
В ряде сел Балакянского и Загатальского районов в нежилых и административных зданиях начаты дезинфекционные работы против мраморного коричневого клопа.
Об этом сообщили северо-западному бюро Report в Центре защиты растений и фумигации (обеззараживания).
Отмечается, что сотрудники Балакянского регионального и Республиканского центра защиты растений в настоящее время находятся на территории.
Отметим, что с конца сентября этого года поиск мраморным коричневым клопом мест для зимовки привел к его массовой миграции с территории Грузии на территорию Азербайджана.
