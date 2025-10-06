İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Balakən və Zaqatalada evləri kütləvi basan zərərvericilərə qarşı dezinfeksiya işlərinə başlanılıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:48
    Balakən və Zaqatalada evləri kütləvi basan zərərvericilərə qarşı dezinfeksiya işlərinə başlanılıb - RƏSMİ

    Balakən və Zaqatala rayonlarının bir sıra kəndlərində, qeyri-yaşayış və inzibati binalarda Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı dezinfeksiya işlərinə başlanılıb.

    Bu barədə "Report"un Şimal-qərb bürosuna Kənd Təsərrüfarı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Bitki Mühafizə və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Balakən Regional və Respublika Bitki Mühafizəsi Mərkəzinin əməkdaşları hazırda ərazidədir.

    Mərkəzdən verilən məlumata görə, yaşayış olan binalarda kimyəvi mübarizə tədbirlərinin aparılması insanlar üçün çox təhlükəlidir (qusma, boğulma, zəhərlənmə əlamətləri olur), buna görə də sakinlərə mexaniki mübarizə üsullarından da istifadə edilməsi tövsiyə olunur:

    "Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı mexaniki mübarizə tədbiri kimi zərərvericilərin əl ilə toplanaraq məhv edilməsi və tələlərdən istifadə olunması tövsiyə edilir. Bu proses hər tərəfdə eyni anda getdiyinə görə əhali arasında narahatlıq yaranır. Hazırda bununla bağlı kimyəvi mübarizə tədbirlərimiz davam etdirilir".

    Qeyd edək ki, bu il sentyabr ayının sonlarından Qəhvəyi mərmər bağacığının qışlama üçün sığınacaq yerləri axtarması onun Gürcüstandan kütləvi şəkildə Azərbaycan ərazilərinə miqrasiyasına səbəb olub.

    Qəhvəyi mərmər bağacığı Balakən rayonu Zaqatala zərərvericilər
    Video
    В Балакяне и Загатале начаты работы по дезинфекции против коричневого клопа

    Son xəbərlər

    16:13

    Ermənistanda orduya çağırış və tərxislə bağlı layihə hazırlanıb

    Region
    16:11
    Rəy

    İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRH

    Analitika
    16:10

    Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"

    Futbol
    16:07
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:59

    Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaq

    Digər ölkələr
    15:57

    Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıb

    Fərdi
    15:55

    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıb

    İKT
    15:54

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıb

    Maliyyə
    15:49

    Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti