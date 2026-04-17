В Баку в рамках Всемирного дня гемофилии прошла акция по сдаче крови

В рамках Всемирного дня гемофилии 17 апреля в Республиканском Банке крови прошла акция по сдаче крови.

Как сообщает Report, акция была организована по инициативе Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей совместном с Министерством здравоохранения, Республиканской ассоциации больных гемофилией, Благотворительной организации "Бирлик", Азербайджанской ассоциации молодых учителей, Платформы развития детей Азербайджана (ПРИА) и волонтерской программы "Моя семья".

Запас крови, заготовленный от доноров, состояние здоровья которых было предварительно оценено медицинскими работниками Республиканского Банка крови, направлен на оказание помощи пациентам с талассемией, гемофилией и лейкозом.

Начальник отдела по делам детей Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Джамиля Багирова сообщила, что акция проводится уже несколько лет.

"В прошлогодней акции приняли участие около 500 человек. Мы считаем целесообразным продолжать проведение подобных мероприятий и в дальнейшем", - отметила она.

Председатель правления Республиканской ассоциации больных гемофилией Аяз Гусейнов отметил, что формирование культуры донорства крови имеет важное значение.

"В Азербайджане насчитывается более 1700 пациентов с гемофилией. Кроме того, кровь необходима людям с различными заболеваниями печени. В этой связи проведение подобных акций крайне важно".

В настоящее время в Азербайджане на диспансерном учёте состоят 1779 больных гемофилией.