 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку в праздничные дни двое детей отравились медикаментами

    В целом в Клинический медцентр обратилось 5 человек

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В праздничные дни (25-28 июня) в токсикологическое отделение Клинического медцентра поступило 5 обращений.

    Об этом Report сообщил заведующий токсикологическим отделением центра Азер Магсудов.

    По его словам, одного из них ужалила змея: "Из обратившихся - двое дети, они обратились с медикаментозным отравлением".

    А. Магсудов отметил, что в центр были доставлены еще два человека в состоянии алкогольного опьянения: "Они отравились спиртными напитками".

    Завотделом подчеркнул, что из обратившихся больных двое размещены в больнице.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi