На Абшероне уничтожено 108 тыс. непригодных к употреблению яиц

Агентство продбезопасности Азербайджана регулярно проводит в стране мониторинги для обеспечения пищевой безопасности в соответствии с требованиями законодательства, защиты прав потребителей.

Как сообщили Report в АПБА, во время мониторинга было осмотрено предприятие по производству пищевых яиц, принадлежащее физическому лицу Алиеву Исмаилу Худжу оглу, действовавшее на территории под названием "Ат ялы" в поселке Хокмели Абшеронского района.

При осмотре было выявлено, что 108 000 штук куриных яиц не имеют маркировки и непригодны к употреблению в пищу.

В соответствии с законодательством, не отвечающая требованиям нормативно-правовых актов и непригодная к употреблению продукция была уничтожена сотрудниками агентства на полигоне бытовых отходов, принадлежащем Департаменту по обеспечению чистоты города Сумгайыт.