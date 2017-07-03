 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку у семи человек случился солнечный удар

    Двое из них госпитализированы© Report

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ С начала летнего периода, с 21 июня и по сей день в Баку у семи человек случился солнечный удар.

    Об этом Report сообщил главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев.

    Он сообщил, что двоих из них госпитализировали.

    С целью защиты от солнечного удара Р. Нагиев порекомендовал гражданам не находиться в дневное на открытом воздухе долгое время, пользоваться защитными средствами, пить много жидкости: "Даже при слабом солнечном ударе с целью проверки состояния гражданам рекомендуется обращаться в местные поликлиники".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi