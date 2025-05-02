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В Баку стартовал второй фестиваль Nine Senses

В Баку стартовал второй фестиваль Nine Senses В бакинском арт-центре Nine Senses состоялось открытие второго фестиваля, посвящённого духовным практикам и популяризации здорового образа жизни.
Здоровье
2 мая 2025 г. 19:52
В Баку стартовал второй фестиваль Nine Senses

В бакинском арт-центре Nine Senses состоялось открытие второго фестиваля, посвящённого духовным практикам и популяризации здорового образа жизни.

Как передаёт Report, слоганом мероприятия стало "От традиции к движению".

На фестиваль были приглашены около 50 экспертов в области телесных и духовных практик.

"Все приглашённые мастера - практикующие специалисты. Они поделятся знаниями и опытом по трём направлениям: тело, дух и разум", - рассказала директор арт-центра Наталья Жукова.

По её словам, в фестивале принимают участие мастера из Индии, Китая и других стран.

"Смысл этого фестиваля - обмен опытом с азербайджанскими специалистами, повышение уровня духовной осознанности в стране и продвижение имиджа Азербайджана как международной площадки духовных практик», - подчеркнула она.

Отметим, что фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева и президента Федерации йоги Азербайджана Лейлы Алиевой.

Фото: Самира Гасанова

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