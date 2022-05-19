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В Баку спасли жизнь 3-месячному ребенку, находившемуся неделю в коме

В Баку спасли жизнь 3-месячному ребенку, находившемуся неделю в коме В Баку спасена жизнь 3-месячного ребенка, находящегося в коме около недели.
Здоровье
19 мая 2022 г. 10:29
В Баку спасли жизнь 3-месячному ребенку, находившемуся неделю в коме

В Баку спасена жизнь 3-месячного ребенка, находящегося в коме около недели.

Как сообщили Report в пресс-службе Клинического медицинского центра (КМЦ), врачи детской клинической больницы №2 при КМЦ диагностировали у госпитализированного в тяжелом состоянии ребенка 18.02.2022 года рождения двустороннюю бронхопневмонию, дислокацию правого легкого.

Также страдающий судорогой ребенок был помещен в отделение интенсивной терапии и взят под строгий контроль.

Ребенка 9 мая подключили к аппарату искусственного дыхания и в течение 6-7 дней кормили через зонд.

В результате правильной терапии малыша накануне удалось вывести из комы.

В настоящее время состояние ребенка полностью стабильное, его выписали из реанимации и перевели в отделение патологии для продолжения лечения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bir həftə komada qalan 3 aylıq körpənin həyatı xilas edilib

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