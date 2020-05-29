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В Баку самое большое количество заражений выявлено в Ясамальском районе

​В Баку самое большое количество заражений выявлено в Ясамальском райо

«На долю Баку приходится 47% всех случаев заражения. В Баку Ясамальский район снова является самым инфицированным. На сегодняшний день 481 случай заражения зарегистрирован в Гяндже и 250 в Сумгайыте».

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB подчеркнул, что районами с высоким уровнем инфицирования являются Масаллы, Хачмаз, Бейлаган, Сальян, Джалилабад, Евлах и Кюрдамир: «Мы рекомендуем жителям этих районов строго соблюдать правила». 

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