В Баку родился ребенок весом 6 кг

В отделении акушерства и гинекологии Клинического медицинского центра родилась девочка весом 6 кг и ростом 58 см.

В Клиническом медицинском центре Баку родилась девочка весом 6 килограмм.

Как сообщили Report в центре, девочка ростом 58 см родилась естественным путем 10 января.

Новорожденная считается крупным ребенком по сроку гестации. Средний вес доношенных детей обычно составляет 3-4 кг.

Девочка родилась с гипоксией и была подключена к аппаратам N-SPAP и ИВЛ. Благодаря проведенному лечению, в состоянии ребенка наблюдается положительная динамика. Сейчас малышка находится на постельном режиме и получает назальную кислородную терапию.

Состояние новорожденной оценивается как средней тяжести, мама чувствует себя стабильно.