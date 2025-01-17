В Баку родился ребенок весом 6 кг

В Клиническом медицинском центре Баку родилась девочка весом 6 килограмм.
Как сообщили Report в центре, девочка ростом 58 см родилась естественным путем 10 января.
Новорожденная считается крупным ребенком по сроку гестации. Средний вес доношенных детей обычно составляет 3-4 кг.
Девочка родилась с гипоксией и была подключена к аппаратам N-SPAP и ИВЛ. Благодаря проведенному лечению, в состоянии ребенка наблюдается положительная динамика. Сейчас малышка находится на постельном режиме и получает назальную кислородную терапию.
Состояние новорожденной оценивается как средней тяжести, мама чувствует себя стабильно.