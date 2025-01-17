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В Баку родился ребенок весом 6 кг

В Баку родился ребенок весом 6 кг В отделении акушерства и гинекологии Клинического медицинского центра родилась девочка весом 6 кг и ростом 58 см.
Здоровье
17 января 2025 г. 09:17
В Баку родился ребенок весом 6 кг

В Клиническом медицинском центре Баку родилась девочка весом 6 килограмм.

Как сообщили Report в центре, девочка ростом 58 см родилась естественным путем 10 января.

Новорожденная считается крупным ребенком по сроку гестации. Средний вес доношенных детей обычно составляет 3-4 кг.

Девочка родилась с гипоксией и была подключена к аппаратам N-SPAP и ИВЛ. Благодаря проведенному лечению, в состоянии ребенка наблюдается положительная динамика. Сейчас малышка находится на постельном режиме и получает назальную кислородную терапию.

Состояние новорожденной оценивается как средней тяжести, мама чувствует себя стабильно.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 6 kq çəkidə körpə doğulub

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