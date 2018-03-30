В Баку прошел семинар с участием медиков из Индии

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Баку прошел семинар "Глобальный тренд в здравоохранении и развитие медицинского туризма в Индии".

Как передает Report, на организованном индийским международным координатором по здравоохранению совместно с посольством Индии в Азербайджане семинаре, приняли участие специалисты из Индии, США и Азербайджана.

На мероприятии было отмечено, что Индия зарекомендовала себя как страна с высокоразвитой медицинской системой, в частности, особые успехи достигнуты в нейро-, кардиологической, онкологической хирургии, лечении рака, трансплантации и других сферах медицины.

Как заявил на мероприятии посол Индии в Азербайджане Санджай Рана, несмотря на то, что медицинские учреждения оснащены передовыми технологическими новинками, цены на оказание медицинской услуги в Индии остаются самыми низкими в мире. Так, по его словам, цены в индийских клиниках от 10 до 20 раз дешевле, чем в западных.